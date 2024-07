Nye kriterier for stormflod kan koste for kystboere

Det kan gøre det sværere at få erstatning ved oversvømmelser visse steder, som tidligere har været ramt.

Det fremgår af den nye statistik for højvande, som Kystdirektoratet fredag har udgivet.

- Det er især i den sydlige del, hvor vi har en stigning. Ellers er der mange stationer, som mere eller mindre har samme værdier, der er vi kun inden for nogle få centimeter, siger kontorchef Thorsten Piontkowitz fra Kystdirektoratet.

Højvandsstatistikken udgives hvert femte år, men er blevet forsinket. Den seneste er fra 2017.

I alt er der 69 målestationer i Danmark, og på 33 stationer er der sket en stigning i værdien for en 20-års hændelse. Det gælder eksempelvis Faaborg, Hesnæs på Falster og Sønderborg.

Det er særligt den sydlige del af Danmark, hvor niveauet er steget. Det skyldes den historisk voldsomme stormflod i oktober 2023, som blev betegnet som en 100-års hændelse.

- Hændelsen i oktober var ret voldsom, og i forhold til de målte vandstande kunne vi godt se, at det var vandstande, som var ret høje og ikke er noget, som man ser ret hyppigt i et historisk tilbageblik, siger Thorsten Piontkowitz.

Han forventer, at stigningen i havniveauet alt andet lige vil fortsætte fremover.

Det er voldsomt vejr og højvande, der kan få havet til overskride den normale vandstand.

Når det sker, er det Naturskaderådet, der vurderer, om der er tale om stormflod. Det sker på baggrund af data fra højvandsstatistikken.

Nogle får sværere ved at få erstatning, mens det bliver lettere for andre, ifølge sekretariatschef Poul Jensen fra Naturskaderådet.

- Hvis man skal sige det helt firkantet, bliver det selvfølgelig sværere at få erstatning de steder, hvor vandstandsniveauet for en 20-års hændelse er højere, siger han.

Inden for nyere tid har der flere gange været stormflod. Det var i 2006, 2013, oktober 2023 og igen i december 2023.

I oktober var der i Gedser en 98-årig vandstand, i Kolding var der en 147-årig vandstand og i Aabenraa en 251-årig vandstand.

De steder var vandstanden så voldsom, så det ikke har nogen effekt på muligheden for erstatning fremover, lyder det.

- Hvis man sammenligner lidt med stormfloden i oktober, som mange steder var en 100-års hændelse, så vil der faktisk ikke rigtig være nogen forskel på, om man får erstatning i dag i forhold til tidligere, siger Poul Jensen.

Han uddyber, at der er steder i landet, hvor niveauet for en 20-års hændelse er faldet. Det gælder eksempelvis København, Hornbæk, dele af Storebælt og det sydlige af Østersøen.

Har der været stormflod i et område, kan det udløse en erstatning. Anmeldelsen skal ske til eget forsikringsselskab via Naturskadebasen.

Rapporten fra Kystdirektoratet skulle have været færdig i starten af året, men blev udskudt på grund af uvejret i oktober og december 2023.

- Vi kunne godt se, at hændelsen i oktober og december gjorde, at vi tænkte, at det var vigtigt at få de to hændelser med ind i beregningerne, siger Thorsten Piontkowitz.