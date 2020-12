Nye restriktioner: Danmark lukker ned igen

Storcentrene måtte i nat lukke og slukke for i år. Det er en del af en række restriktioner, der rammer hele landet. Det oplyste statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag aften.

Storcentrene landet over lukkes for at mindske spredningen af covid-19 under julehandlen. Den sundhedsfaglige begrundelse er, at der er mere trængsel i storcentre og lignende, end der er i små detailbutikker. Det oplyser direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på pressemødet. Han tilføjer, at der vil blive holdt øje med, om der er brug for yderligere tiltag, hvis der opstår mere trængsel på gågader.