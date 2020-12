Nye restriktioner: Storcentre skal lukke fra i morgen

Opdateres.

Alle landets storcentre skal lukke fra i morgen. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag aften.

Det gøres for at mindske spredningen af covid-19 under julehandlen. Den sundhedsfagligebegrundelse er, at der er mere trængsel i storcentre og lignende, end der er i små detailbutikker. Det oplyser direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på pressemødet. Han tilføjer, at der vil blive holdt øje med, om der er brug for yderligere tiltag, hvis der opstår mere trængsel på gågader.

Fra den 25. december og frem til den 3. januar vil store dele af Danmark lukke ned.

Det gælder restauranter, kultur- og fritidsliv og detailhandlen.

Apoteker, dagligvarerbutikker og lignende må fortsat gerne holde åbent.

Den 21. december skal skolebørn, der ikke allerede er hjemme, sendes hjem.

Liberale erhverv, som frisører, skal lukke fra mandag den 21. december.

Risikoniveau 4

Statsministeren meddeler desuden, at risikoniveauet nu er på det næsthøjeste - niveau 4.

Derfor er der konstateret udbredt samfundssmitte, og kontakttallet ligger nu på 1,2. Det vil sige, at en covid-19-smittet giver smitte videre til 1,2 personer.

Mette Frederiksen nævner derudover, at der vil komme klare anbefalinger for nytåret.