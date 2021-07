Nye smittetal: De fleste smittede er nu i Vejle

De seneste syv dage er 129 personer blevet testet positive for coronasmitte i Vejle.

Det giver et incidenstal på 109,4 smittede per 100.000 indbyggere, og dermed er den sydjyske kommune den hårdest ramte kommune i landsdelen.

Det fremgår af tal fra Statens Serum Institut.

Næstefter følger Hedensted Kommune med 49 personer, der er testet positive den seneste uge, og et incidenstal på 104,3.

I bund ligger Tønder og Fanø kommuner.

559 smittede det seneste døgn

Det seneste døgn er yderligere 559 personer i Danmark blevet testet positive for coronasmitte.

De 559 smittetilfælde er fundet blandt 46.322 PCR-prøver, der er de prøver, hvor man podes i svælget. Andelen af coronapositive har været 1,21 procent.

Det hører med, at både antallet af smittetilfælde og PCR-prøver er lavere i forhold til den seneste tid. Man skal tilbage til 10. juli for at finde et lavere antal daglige smittetilfælde og 3. januar for at finde et lavere antal PCR-prøver.

På landets hospitaler er der nu 61 patienter indlagt med coronavirus. Det er én mere end mandag. 10 er indlagt på intensiv, og 6 får hjælp af respirator.

Yderligere tre personer smittet med corona er døde. Dermed er nu i alt 2546 personer i Danmark døde, mens de har været coronasmittede.

I myndighedernes vaccinationsindsats er der nu mere end 4,1 million borgere, der har påbegyndt vaccination. Det er 70,5 procent af befolkningen.

Derudover er over tre millioner borgere færdigvaccinerede. Det svarer til 51,5 procent af befolkningen.

Sådan ser smitten ud i din kommune: