Nye tal fra Børnetelefonen: Drenge føler sig også utilpasse i deres krop

Blandt pigerne kan der i stedet være en tendens til, at de gerne vil tale om de følelser, der knytter sig til oplevelsen af kroppen, og hvordan de får det bedre med sig selv.

- Vi kan se, at der kan være et problem med en hypermaskulin kultur blandt nogle drenge. De skal være stærke, og det at have det svært med sin krop kan være et tabu for dem, siger hun.

Dette kommer yderligere til udtryk ved, at nogle drenge, ifølge Ida Hilario Jønsson, føler, at de ikke kan tale højt om deres følelser, og at de skal virke ligeglade med deres kroppe over for offentligheden. Det står klart i en undersøgelse, Børns Vilkår tidligere har lavet.