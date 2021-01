Nyt forslag kan tvinge festgæster og fodboldfans i isolation

Regeringen vil fremover gøre det muligt at pålægge hele grupper eller forsamlinger at tage en test eller gå i isolation, hvis de har været et sted med coronasmitte.



Sådan lyder en ny beføjelse i et forslag til en kommende epidemilov. En overtrædelse kan straffes med bøde. Det skriver Jyllands-Posten.

I dag kan den slags indgreb alene iværksættes over for enkeltpersoner.

Kan ramme koncerter, bryllupper, skoler, virksomheder osv.

I regeringens lovforslag nævnes eksempelvis koncerter, bryllupper, sportsarrangementer, skoler og virksomheder, hvor der er konstateret smitte.

Her fremgår også, at indgrebet kan iværksættes, selv om myndighederne ikke ved præcist, hvem der deltog. For eksempel ved en stor koncert.

Institut for Menneskerettigheder kalder det meget vanskeligt at se, hvordan et påbud om test eller isolation for en større gruppe kan håndhæves.

Hvordan skal det håndhæves?

Derfor kaldet instituttet det problematisk at koble forslaget med en mulig bødestraf.

- Det kan blive ret tilfældigt, hvem man opdager ikke følger reglerne, siger specialkonsulent Mikkel Laursen til Jyllands-Posten.

Kristian Lauta, juraprofessor ved Københavns Universitet, efterlyser en større offentlig debat om den nye epidemilov. Den skal træde i kraft 1. marts.

- Der er foruroligende stille om denne lov, som generelt indeholder ret indgribende tiltag, og som nu også vil gøre det muligt at pålægge potentielt tusindvis af mennesker at isolere sig. Det er en rimelig hardcore bestemmelse, siger han til Jyllands-Posten.

I bemærkningerne til den nye lov understreges, at det altid skal overvejes, om det er nok at opfordre folk til at lade sig teste eller isolere frivilligt.

Regeringen skal også foreligge indgrebet for et udvalg i Folketinget, før det kan sættes i gang. Samtidig skal en ny epidemikommission tage stilling til det.

De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, er åben for at justere forslaget og for eksempel se på, om et indgreb mod en gruppe automatisk skal prøves ved en domstol:

- Der kan sagtens være noget, vi har overset. Det er ret afgørende, at vi rammer rigtigt og indfører de rette kontrolmekanismer, så det ikke kan blive misbrugt, siger han til Jyllands-Posten.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke (S).