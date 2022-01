Nyt forslag om fravalg af genoplivning: - Vi skal ikke være i tvivl

Føler sig presset

En af udfordringer med Regeringens forslag kan være, at personer over 60 år føler sig presset til at træffe en beslutning. Det afviser Leif Vestergaard Pedersen selv.

- Jeg er selv over 60 år, og det her stresser mig ikke.

- Jeg håber ikke, at det her bliver oplevet som et pres for, at man skal tage en beslutning. Du bliver ikke opfordret til at træffe en beslutning, du har bare mulighed for at gøre det, uddyber han.

Leif Vestergaard Pedersen fortæller også, at han ikke tror, at der er særlig mange, som vil afholde sig fra at tage samtalen med lægen, hvis ønsket om ikke at blive genoplivet ligger dybfølt i den pågældende.

- Jeg synes, at ønsket om at sikre personer den hjælp de kan have brug for, og træffe en beslutning på et velinformeret grundlag, er det vigtigste, siger han.