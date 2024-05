Nyt institut skal sikre et bedre sundhedsvæsen for patienterne

Det skriver interesseorganisationen i en pressemeddelelse.



Tidligere hospitalsdirektør Anne Jastrup bliver formand i Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut, mens Jane Kragelund, der er regionsdirektør i Region Syddanmark er en ud af to kvinder, der er udpeget som næstformand i bestyrelsen.

Det nye institut skal sikre et bedre sundhedsvæsen til gavn for patienterne.

- Vi er nu kommet væsentligt tættere på realiseringen af det nye kvalitetsinstitut. Målet er at styrke arbejdet med at sikre en høj og ensartet kvalitet i patientbehandlingen samt en bedre prioritering og ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau i pressemeddelelsen.



Oprettelsen af Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut sker den 1. januar 2025.