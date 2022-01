Nyt partis hjemmeside går i luften: - Vi vil sige tingene som de er

På hjemmesiden uddyber Moderaterne blandt andet med, at de mener, at der er for meget fokus på overskrifter frem for indhold, og at der er for mange 'overfladiske løsninger' i politik. Den holdning deler Anders Skovbølling.

Tror du, et politisk parti kan lave om på det?

- Nej, det tror jeg ikke, men vi vil insistere på at tage et spadestik dybere og komme med langtidsholdbare løsninger i stedet for bare at sige 'send flere penge', siger han.

Moderaterne er ikke et parti - endnu

Moderaterne er ikke helt et parti endnu - det bliver de den 5. juni, Grundlovsdag, i år, hvor de vil holde stiftende landsmøde i Vejle.

Anders Skovbølling er ikke i tvivl om, hvad det kommende parti skal stå for.

- Jeg håber, at Moderaterne bliver et parti, der tør at sige de knap så populære ting, og dermed vil kunne bidrage med pragmatiske og gode løsninger, siger han.