Nyt register til bigårde skal sikre sunde bier

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Med lanceringen i dag af det nyudviklede Centrale BigårdsRegister (CBR) betyder det, at alle danske biavlere, uanset om de var registreret i det gamle system, igen skal registrere sig selv og deres bigårde i det nye CBR, så myndighederne hurtigt kan gribe ind og advare nabobiavlere, hvis der opstår smitsomme sygdomme eller kommer skadegørere hos en biavlers bier.



- Hvis der for eksempel konstateres en ondartet bipest i en bi-familie, er kortlægningen et vigtigt redskab til at få alarmeret biavlerne, før sygdommen når at sprede sig, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Anne-Mette Hjortebjerg Lund, i pressemeddelelsen.

Biavlerne skal blandt andet fortælle, hvor deres bigårde står og hvor mange bi-familier, de har. Det gælder uanset, om de holder bier professionelt eller som fritidsbiavlere. Langt størstedelen af avlerne holder bier på hobbyplan.