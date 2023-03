Generelt vil nedbøren falde som sne inde over land, men langs kystnære områder bliver det formentlig som slud.

Temperaturerne i eftermiddag ligger på mellem 2 og 4 graders varme, men så snart snebygerne begynder at nærme sig, falder temperaturen til omkring frysepunktet.

Snevejret bliver i løbet af aftenen afløst af et regnvejr samtidig med, at der bliver sendt mildere luft op over landet.