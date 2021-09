Nyt studie afliver sundheds-myte om 10.000 daglige skridt

Ingen effekt efter 7.000 skridt

Alle ekstra skridt over 7000 havde således ingen effekt. Det viser resultaterne, efter at forskerne har korrigeret for parametre som alder, køn, etnicitet, uddannelse, rygning og alkoholforbrug.

Flere studier har ellers de senere år vist, at flere skridt om dagen giver mindre risiko for tidlig død.

Forskerne understreger dog, ifølge Videnskab.dk, at 7.000 ikke er et magisk tal, og at der formentlig vil komme nye studier med nye mål inden for de kommende år.