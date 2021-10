Nyt testsystem i folkeskolen erstatter nationale test

Folkeskoleforligskredsen har vedtaget et nyt testsystem i folkeskolen, der skal erstatte de omdiskuterede nationale test.



Med det nye evaluerings- og bedømmelsessystem – Folkeskolens Nationale Færdighedstest – skal folkeskoleelever kun testes i dansk og matematik. Før skulle eleverne også testes i engelsk og fysik/kemi.

Til gengæld skal eleverne testes over flere klassetrin. Det fremgår af en aftaletekst.

Aftalepartierne består af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance.

Derudover bliver det muligt for skolerne at tilvælge test af eleverne i 11 frivillige testfag – herunder historie og geografi.

Desuden er partierne blevet enige om at fjerne betegnelsen ’ikke-uddannelsesparat’.

Lokale folketingspolitikere ser positivt på aftalen

Ellen Trane Nørby, der er folketingsmedlem for Venstre i Sydjyllands Storkreds, ser meget positivt på den netop indgået aftale.

- Venstre er især tilfredse med, at aftalen indebærer styrket test og opsporing af ordblindhed, og at vi laver særligt fokus og test af elever med høj begavelse, så alle fremadrettet får faglige udfordringer på deres niveau, siger Ellen Trane Nørby, Venstre.



Ligeledes er Lotte Rod, der er valgt ind i folketinget for Radikale Venstre i Sydjyllands Storkreds, meget tilfreds med aftalen:

- Det betyder meget for mig, at vi efter så mange år med splid nu laver en aftale sammen med lærerne, og det betyder meget for mit parti, at vi gør de ting til virkelighed, som vi sagde på vores sommergruppemøde, nemlig at afskaffe elevplaner, kvalitetsrapporter og det frygtelige stempel ”ikke-uddannelsesparat”, siger Lotte Rod, Radikale Venstre.