Nyt varslingssystem skal minimere skader af oversvømmelser i udsatte områder

Og ifølge DMI kan det kommende varslingssystem få betydning for de områder i det syd- og sønderjyske, som oplever at være oversvømmet på baggrund af stormfloder, skybrud og langvarige perioder med regn.

- Det bliver muligt at udsende varsel om mulige oversvømmelser med flere dages varsel, så de lokale beredskabsaktører og borgere får bedre mulighed for at forberede sig på oversvømmelser i fremtiden, siger Anja Fonseca, der er pressechef hos DMI.



Som følge af klimaforandringer forventes det af klimaeksperter, at vi i fremtiden vil opleve flere og voldsommere tilfælde af ekstremt vejr, og det er netop derfor, at et nyt varslingssystem er et godt initiativ.

- Vi kan ikke undgå oversvømmelser, men det vigtigste er at skabe tid, så borgere og myndigheder kan agere i tide. På den måde minimerer vi forhåbentligt de skader, som vandet ellers ville lave, fortæller professor Michael Butts, der er hydrolog og chefkonsulent ved DMI.