Nytår i Syd: Tre anderledes måder at holde nytår på

Natten mellem tirsdag og onsdag fejrede danskerne nytår. Det gjaldt også syd- og sønderjyderne, så TV SYD sendte et reporterhold ud til tre forskellige nytårsfester for at vise forskellige måder, man kan fejre nytår på.

Nytår sammen med venner frem for bosted

Et af de steder der blev fejret nytår i det syd- og sønderjyske var hos Poul Pelle. Han er udviklingshæmmet og plejede at fejre nytår på det bosted, han er tilknyttet. Sidste år besluttede han sig dog for at holde nytår sammen med sine venner, og det gjorde han igen i år.

- Vi har savnet at prøve noget andet i stedet for at være sammen med de samme mennesker, fortæller Poul Pelle, der arbejder som reporter ved TV GLAD.

Poul Pelle var meget glad for at mødes med sine venner til nytår på grænsen mellem det gamle og det nye år.

- Det jeg godt kan lide, det er at være sammen med vennerne. Snakke om hvordan året egentlig er gået, og hvad kan man egentlig forvente af det kommende år, sagde han.

Festen var blandt andet arrangeret af Poul Pelle, og han var selv meget glad for, at han var med til at bestemme, hvordan festen skulle holdes.

Festens højdepunkt blev ifølge Poul Pelle fyrværkeriet, der blev tændt i starten af det nye år.

- Det er fyrværkeriet der klokken 12, hvor man springer ind i det nye år sammen med dem, man holder allermest af, sagde Poul Pelle.

Nytår uden procenter i glasset

Man kan sagtens have hundrede procent hygge, selvom drikkelsen siger nul procent. Sådan festede man i hvert fald på X-House i Esbjerg.

Nytår er ellers et tidspunkt, hvor Benjamin Brixley plejede at være både beruset og påvirket, men sådan blev det ikke i år. I stedet var han frivillig på værestedet X-House i Esbjerg, der åbnede dørene til en nytårsfest for tidligere misbrugere.

Selvom drinksene ikke har procenter, kan man stadig have det sjovt, fortæller gæsterne på X-House. Foto: Nicolai Reinholdt, TV SYD

- Omdrejningspunktet for mig, det var at være så fucked up som muligt. Nu er omdrejningspunktet for mit liv bare at have det godt. Og hjælpe til at andre har det godt, sagde Benjamin Brixley.

Før sad Benjamin Brixley alene i sin lejlighed nytårsaften. For ham har værestedet gjort en stor forskel. Nu ville han selv gøre en forskel.

- Nu hvor jeg har det godt, så vil jeg bare gerne give igen. Være der for andre, sagde han.

Det var ellers ikke meningen at, X-house skulle huse en nytårsfest, men på grund af en stor interesse valgte Benjamin Brexley at bruge sin nytårsaften sammen med ligesindede.

Erotisk natklub fejrer nytår

På den erotiske natklub Tucan Club var der også lagt an til nytårsfest. 80 gæster kom til spisning og yderligere 90 kom og sluttede sig til den festlige og frække aften.

Nogle af gæsterne kommer for at få den helt store erotiske nytårsaften. For andre kan mindre gøre det, fortæller Mie Minor Nielsen. Foto: Nicolai Reinholdt, TV SYD

Medejer i Tucan Erotic Nightclub Mie Minor Nielsen fortalte, at de forskellige gæster kom med forskellige forventninger til aftenen.

- Der kommer jo gæster, som ikke vil prøve noget andet end at være i atmosfæren. Der kommer singler, der er på udkig efter et one night stand eller ens udkårne måske. Det ved man ikke. Man har muligheden for at hygge sig og for at lave en fræk date, sagde hun.

Anne Sophie Bieler er blandt aftenens gæster, der har valgt at bruge sin nytårsaften i den erotiske klub. Hun ser frem til en god fest.

- Det er jo mange af vores venner, der er her sådan en aften, og det er simpelthen så fantastisk. Det er en stor, fed fest, sagde Anne Sophie Bieler.