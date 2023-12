At spare på udgifterne til årets sidste fest betyder ikke nødvendigvis, at du skal gå på kompromis og undvære en god fest. Det kan sagtens lade sig gøre at holde et brag af en fest, uden at det koster en formue. Det kræver blot, at du tænker dig lidt om og planlægger, hvad du har brug for, og hvad der er knap så nødvendigt.



Herunder får du et par konkrete råd til, hvordan du kan spare penge på din nytårsfest, og alligevel få en sjov aften.