Det lyder umiddelbart svært, men det er ikke desto mindre det, som den 50-årige ældreminister Mette Kierkgaard (M) fra Ribe vil forsøge at gøre på ældreområdet.



- Vi skal have et bedre liv med livsglæde. Den enkelte ældre skal have selvbestemmelse (...) Vi skal ikke have hierarkier og bureaukrati, siger Mette Kierkgaard.

Læs hele historien om Mette Kirkegaards revolution eller se serien 'Ny på borgen' på TV SYD Play.