Øget befordringsfradrag vil gavne tre kommuner og fire øer

Som en del af regeringens bud på en finanslov for 2024 foreslår regeringen at hæve befordringsfradraget i yderkommunerne med 100 millioner kroner årligt de næste fire år samt at indføre et "fuldt landevejsprincip", så det bliver billigere at sejle med færge i Danmark.

Den udmelding møder ros fra formanden i Landdistrikternes Fællesråd.



- Det er et meget positivt udspil, at vi nu ser ud til at få den trafikale ligestilling fuldt indfaset, siger Steffen Damsgaard til TV SYD.

Forslaget er konkret møntet på Danmarks yderkommuner og øer, som kan se frem til at få billigere transport på arbejde.