Øget vandstand i Vadehavet

Omkring midnat natten til mandag når vandstanden i Vadehavet kortvarigt over 2,4 meter over normal vandstand, skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).



Der er udsendt varsel om forhøjet vandstand i Vadehavet fra søndag klokken 23.00 til mandag klokken 03.00.

DMI skal udsende varsel, når vandstanden når over 2,4 meter, forklarer vagthavende meteorolog Jesper Eriksen.

Det er derfor et varsel i den lave ende.

- Ved Vadehavet er der cirka to meters forskel på høj- og lavvande på grund af tidevandet, så vi skal kun varsle, hvis det kommer over 2,4 meter. Men der kommer stadig til at være højere vandstand end normalt i området, fordi det blæser, forklarer han.

DMI venter stormende kuling på 20-23 meter i sekundet fra vest. Der kan komme vindstød af stormstyrke på 25-30 meter i sekundet.

Du kan følge vejret hos DMI lige her.