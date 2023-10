Østenvind giver risiko for forhøjet vandstand i sydlige Lillebælt

Men fra onsdag aften tager blæsten igen fat og vil medføre risiko for forhøjet vandstand omkring den vestlige del af Østersøen og den sydlige del af Lillebælt.

Det fortæller Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Grundet den lange periode med blæst fra en østlig retning, som vi forventer, er der noget vand, som bliver sat i bevægelse. Det bliver så fanget nede i den vestlige del af Østersøen, fordi det ikke kan finde ud gennem Lillebælt. Den er simpelthen for smal, siger Jesper Eriksen.

Sydlige Lillebælt kan blive ramt

Derfor har DMI udsendt et såkaldt forvarsel om forhøjet vandstand i Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt syd for Fyn.

DMI kan sende et forvarsel ud, to til fem døgn inden den pågældende vejrudvikling forventes.

Op til 36 timer før DMI forventer, at der kan opstå farligt vejr, vil instituttet udsende et egentligt varsel.

Jesper Eriksen opfordrer borgere i de berørte områder til at lytte til det lokale beredskab, og derudover holde sig opdateret som ugen skrider frem.

- Man skal holde øje med vores hjemmeside og se, om der kommer et varsel ud i løbet af ugen. Det gør der med stor sandsynlighed, siger Jesper Eriksen.

På nuværende tidspunkt forventer DMI, at vinden når kulingstyrke over Østersøen i løbet af torsdag.

Og når blæsevejret har fået fat, ser det ud til at vare ugen ud, fortæller Jesper Eriksen.

- Når det først er startet, låser det sig fast i flere dage. Vores prognoser siger nu, at det først aftager i løbet af søndagen, siger han.

DMI udsender et varsel, hvis vandstanden ser ud til at stige mere end 125 centimeter over den almene vandstand i området ved Østersøen og indre danske farvande.

/ritzau/