Omkring 50 i hjemmekarantæne i Region Syddanmark på grund af coronavirus

Flyvestation Skrydstrup bliver samlingssted for de mennesker, der eventuelt skal i karantæne i forbindelse med coronasmitten, hvis det ikke er muligt at sende dem i hjemmekarantæne. Faciliteterne er dog endnu ikke taget i brug. Foto: Sofie Dupont

Der er ingen officielle tal for, hvor mange af de 156 coronasmittede danskere der er borgere i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Men Region Syddanmark oplyser til TV SYD, at i omegnen af 50 personer for øjeblikket er sendt i hjemmekarantæne.

På Flyvestation Skrydstrup er der indrettet karantænefaciliteter til at håndtere 2-300 karantæneramte, der ikke er mulighed for at sende i hjemmekarantæne, fordi de har været i kontakt med en smittet person. Faciliteterne er dog endnu ikke i brug.

- I Region Syddanmark har vi lige nu udelukkende folk i hjemmekarantæne. Jeg tror, vi ligger på omkring 50 eller lidt flere, siger Gitte Jørgensen, regionens beredsskabschef, til TV SYD.

Faciliteterne i Skrydstrup er også beregnet til, hvis passagerer fra et krydstogtsskib eller andre personer udefra skal i karantæne.

Poder folk i eget hjem

Mens man i Region Midtjylland i weekenden har oprettet en drive-in-test for corona, mens de sidder i bilen, sender Region Syddanmark specialambulancer rundt i regionen for at pode borgere.

Ambulancefolk i engangsdragter og masker kører ud til borgerne i deres eget hjem for at pode dem.

Prøverne sendes så til infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitets Hospital (OUH) til analyse.