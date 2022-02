Omskifteligt vejr venter: - Vi ligger midt på en motorvej for vejrfænomener

Det lune vintervejr fortsætter midt på ugen med 6 til 9 graders varme.

- Det er ret lunt, og er vi heldige, så bryder skyerne også op, siger Frank Nielsen.

Dog kommer skyerne til at ligge tungt på himlen både onsdag og torsdag.

- Det er ikke specielt spændende vejr, men man kan glæde sig over, at det er ret lunt, for det slutter sidst på ugen, siger Frank Nielsen.

En kold weekend

Op mod weekenden skifter vejret dog igen, og temperaturen i Syd- og Sønderjylland kryber ned omkring 5 graders varme, og der kan komme nattefrost fra torsdag nat og frem.

- Det kan blive hvidt i bygerne sidst på ugen, siger Frank Nielsen.

Selvom termometeret viser plus kan vejene dog været koldere i løbet af ugen, og det betyder, at man skal være særlig opmærksom på vejene, da der kan være islag, fortæller vagtchefen.