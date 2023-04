Onlineordrer gennem fjernvarmerørene - og andre drillerier

Lørdag markerer dagen, hvor du lige skal tænke dig om en ekstra gang, når du læser eller hører noget. For sæt at du læser, at Den Genfundne Bro igen er forsvundet, for derefter febrilsk at valfarte til Brædstrup - bare for at finde ud af at det var en 'aprilsnar'.

Vi kan garantere, at alt du læser på TV SYD i dag er sandt - vi laver IKKE nogen aprilsnar.

Men det er der andre der gør, og vi har valgt at samle nogle af dem, vi mener er værd at dele. Altså skal du IKKE læse nedenstående som faktiske nyheder eller sandheder - de er alle sammen aprilsnarrer.

Artiklen opdateres løbende. Hvis du selv falder over nogle gode aprilsnarrer, er du meget velkommen til at sende dem afsted til mailadressen niko@tvsyd.dk

Og så til narrestregerne - vi starter i Vester Nebel.

Her bliver der inden længe gravet kabler ned til fjernvarme - og der øjnede Dagli' Brugsen en mulighed. De fortæller på Facebook, at der vil blive gravet ekstra store rør ned, og at de føres fra Brugsen 'og ud i alle byens huse' - så man dermed kan få leveret onlineordrer direkte under jorden og hjem til borgerne.