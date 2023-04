Onlineordrer gennem fjernvarmerørene, salt- og peberspray - og andre drillerier

- I anledning af udstillingen "Kongeskibet Dannebrog" har Kongens Samling på Koldinghus besluttet at tage et usædvanligt skridt rent formidlingsmæssigt.

Sådan starter Koldinghus deres opslag på Facebook, der forklarer, hvordan udstillingen fremover skal gøres mere livagtig - ved at sætte ruinsalens gulv under vand, 'således at skibets stævn bogstaveligt talt kommer til at sejle ind i rummet'.

- Vi kommer til at sætte hele rummet godt og vel én meter under vand, forklarer Museumsdirektøren, Thomas C. Thulstrup

- Publikum skal så kunne bevæge sig rundt i udstillingen i kanoer for for alvor at få den maritime stemning ind under huden, siger han som opfølgning.