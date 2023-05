Onsdag bimler og bamler din telefon med ny lyd

Den kommer fra din telefon og følges med teksten: 'TEST – S!RENEN – TEST'.



Det er det nye mobilbaserede varslingssystem, der har fået navnet S!RENEN. Det er sat i drift tidligere på året. Formålet er at bringe varslinger direkte på telefonerne, når større ulykker rammer.

Test-advarslen udsendes med lyd ved hjælp af en særlig funktion, der er indbygget i operativsystemet på alle nyere mobiltelefoner.

S!RENEN er implementeret på baggrund af et EU-direktiv fra 2018, hvor hele EU er ved at indføre et digitalt supplement til de eksisterende varslingskanaler. Mobilbaseret varsling skal sikre, at befolkningen nemmere og hurtigere kan reagere i større kriser eller katastrofer.



Du skal ikke downloade nogen App for at få varslingen.