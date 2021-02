Op mod 13 grader søndag: Tidlig forårsvarme rammer Danmark i weekenden

Lørdag og søndag stiger temperaturerne

Igen ventes det meste af landet at få tørt vejr - bortset fra de nordlige egne - og i det sydlige Jylland kan det blive op til 12 grader.

Søndag ser ifølge meteorologen ud til at byde på det mest forårsagtige vejr i weekenden.

Her kan temperaturerne blive mellem syv og 13 grader, samtidig med at det ventes at blive tørt og klart.

Også mandag står til at blive pæn, hvorefter det næste uge vil blive mere skyet og lidt køligere - dog uden at nærme sig de meget lave temperaturer fra tidligere i februar.

Der vil dog fortsat være nattefrost en del nætter.