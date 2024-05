Op til 22 grader i Syd- og Sønderjylland

Det lune og solrige vejr fortsætter torsdag, men det er dog med at nyde det gode vejr så lange det varer, for i weekenden falder temperaturerne. Sådan lyder det fra DMI.

- Det lune vejr fortsætter fredag, men køligere luft begynder at presse på sydfra og weekendvejret tegner til at byde på en blanding af sol, skyer og byger samt temperaturer et stykke under 20 grader, skriver meteorolog ved DMI Trine Pedersen i en kommentar.

Torsdag kan Syd- og Sønderjyderne nyde temperaturer på mellem 17 og 22 grader.