Her skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, at der klokken 13:00 var en times tid kø for at komme ind til Danmark.

Vejdirektoratet sagde tidligere til TV 2, at der ville være mest trafik mellem klokken 11:00 og 16:00.

Politiet tilføjer, at ventetiden i Kruså ligger på 20 minutter, mens bilerne ikke holder i kø ved grænsen i Padborg.