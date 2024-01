Opfordring: Biler med sommerdæk bør blive hjemme

DMI melder om frostgrader ned til -15 grader i den kommende tid. Frostgrader af den kaliber er bedst at forcere med vinterdæk på bilen.

Vejdirektoratet anbefaler derfor alle trafikanter til at tænke sig om, inden de bevæger sig ud i trafikken, mens trafikanter med sommerdæk bør overveje at lade bilen stå i de dele af landet, hvor der er vinterføre, skriver de i en pressemeddelelse.

Endvidere skriver de, at de har alle sneplove og saltspredere ude, men det er ingen garanti for, at der ikke er glat. Glatføre kan ikke altid ses. Kør derfor forsigtigt, også selv om vejen umiddelbart ser fin ud.