Derfor skal forældre tage deres forholdsregler, når de putter de små i barnevognen i vinterkulden.

Det gælder især de helt små børn under et år - og specielt spædbørn under et halvt år, som er særligt udsatte for kuldepåvirkning, skriver Sundhed.dk.

De opfordrer til, at barnevognen, som barnet sover i, er isoleret i bunden og i siderne. Derudover skal barnet være varmt klædt på og puttes i en varm dyne eller kørepose og hænder og hoved skal beskyttes. Endelig skal barnet altid have hue på.