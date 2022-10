Oplev delvis solformørkelse tirsdag

Solen er maksimalt dækket omkring middagstid. Den delvise solformørkelse foregår mellem klokken 11.30 og 13.00.

Sidst, danskerne oplevede en delvis solformørkelse, var i december 2021, næste gang er først i 2026.

En solformørkelse opstår, når månen ligger imellem solen og jorden og derved skygger for solen. I morgen vil cirka 32 procent af solen været dækket.



Det er vigtigt, at man bruger solformørkelsesbriller, hvis man ser på solformørkelsen. For ikke at risikere alvorlige øjenskader.

En total solformørkelse i Danmark kommer det ikke til at ske i vores levetid. Den næste sker nemlig først i 2142.