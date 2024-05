Til sommer kan du opleve operasolisterne fra Den Kongelige Opera folde sig ud, når de tager på turne for at synge under åben himmel.

Sommerkoncerterne kommer blandt andet til SlotssøBadet i Kolding og Byens Plads i Billund. Turneperioden er 17. – 26. maj.

Det Kongelige Teaters landsdækkende sommerkoncerter har været en fast tradition siden 2006.