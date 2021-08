Opløb og heller har taget fokus i dansk løbsplanlægning

Cykelrytteren Søren Kragh Andersen har ikke selv oplevet at blive hørt om den slags. Men han oplever, at PostNord Danmark Rundt er god til at skabe et sikkert løb.



- Normalt har de godt styr på ruter, sikkerhed og politi. De gør et godt stykke arbejde. Jeg forventer ikke, at der er problemer i Danmark Rundt, og det har der ikke været førhen.

- Men jeg synes, at det er et godt emne at holde fokus på. For hvis der sker noget, er det os, der bliver ramt af det. I nogle løb er der farlige situationer, der kunne være undgået, så det er godt, der er fokus på det, siger han.

