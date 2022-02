Ordfører: Vi mangler et fundament for at beskytte vores børn på nettet

Hun har i nogle år slået på tromme for en digital børnebeskyttelseslov, hun først præsenterede i folketinget i 2020, fortæller hun. Det går lidt for langsomt med at få en ny lov igennem, mener hun.

- Den skal indeholde elementer som aldersverificering, så børnene ikke kommer ind i rum, hvor de støder på skadeligt indhold, og så skal vi have en definition af skadelig indhold som børn ikke skal tilgå. Vi mangler simpelthen et fundament for at beskytte vores børn digitalt på nettet, siger hun.



Forældreansvar er ikke nok

Både Børns Vilkår og Red Barnet fremhæver, at det er forældrenes ansvar at tale med børnene om, hvilke risici, der er ved at være på nettet og samtidig begrænse adgangen til sociale medier i en tidlig alder.

Men forældreansvaret må ikke skygge for debatten om, hvad børn bør have adgang til på nettet. Derfor foreslår SF'eren, at børnene skal kunne være på nettet, der er reguleret til, at de er der.

- Vi må bare vide med os selv, at det er de ressourcestærke forældre, der tager diskussionen, mens vi efterlader de ressourcesvage børn på perronen, siger hun.



Teorien fra NSK er, at børnene støder på indhold, som de bliver inspireret af og kopierer, når de optager seksuelle videoer af dem selv og lægger ud. Den teori tror Karina Lorentzen (SF) også på, og derfor skal adgangen begrænses, fortæller hun.

- Vi har ikke defineret, hvad vi synes skadeligt indhold er foruden tobak og alkohol, som vi har lovgivning imod. Vi har ikke regler om, at børn har adgang til Onlyfans og mere rendyrket porno. Det er her jeg mener, at vi skal snakke om, hvad børnene skal og ikke skal kunne møde på nettet, siger hun.