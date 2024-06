Det er kun få dage siden, at Christian Rabjerg Madsen, som politisk ordfører for sit parti, måtte gå ud og afmontere et forslag fra en kandidat, som stak ud fra partilinjen.



Det skete, da Niels Fuglsang (S), som er medlem af Europaparlamentet og stiller op til genvalg, forslog at kræve energimærke E på alle boliger inden 2035.

- Det her forslag er udtryk for kandidatens egen holdning og ikke et forslag, der nyder opbakning i Socialdemokratiet, sagde Christian Rabjerg Madsen i den forbindelse til Ritzau.



En professor har ifølge Ritzau vurderet, at forslaget vil påvirke 400.000 boligejere, og at det vil koste i gennemsnit 300.000 kroner at få opgradere boligerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) erkendte ved Folketingets afslutningsdebat, at hun havde undervurderet modstanden mod at afskaffe Store Bededag.