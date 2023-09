Ordning hvor private vurderer sikkerheden på arbejdet møder kritik efter dødsulykke

I et skriftligt svar til TV SYD skriver det private vurderingsselskab, der har lavet tilsyn hos Danish Crown i Blans:

- Vi har fulgt de retningslinjer, som gælder for certificeringsordningen. De beskriver bl.a., hvordan vi som certificeringsvirksomhed skal se på procedurer og foretager stikprøver på, hvordan procedurene omsættes til praksis. Det fremgår også af indslaget, at den konkrete sag stadig er ved at blive undersøgt, og vi mener ikke, det vil være korrekt af DNV at udtale sig offentlig om selve sagen, vores konkrete arbejde for Danish Crown eller kritiske kommentarer rettet mod forskellige aktører inklusive DNV, før vi hører konklusionerne fra dem, der foretager den konkrete undersøgelse. DNV har til gengæld med det samme gennemført en række tiltag for at være med til at gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå lignende ulykker. Som tidligere nævnt har vi i den konkrete sag valgt at suspendere certificeringen i seks måneder. Vi har også haft vores auditører samlet for at sikre, at vi har fokus på den type risici.