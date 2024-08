Organisation vil have dig til at slukke skærmen tirsdag

- Nu prøver vi at gå over på flakket her over ved den nye Lillebæltsbro. Strømmen render kraftigt syd, det vil sige marsvinene burde egentlig stå ned mod syd. Vi tager lige et lille smut herover først og ser, om der er nogen på det lave stykke jord, lyder det fra Steen Heide.

Det er primært marsvin, der er næsten-garanti for at gæsterne kan se. Bestanden af øresvinet i Lillebælt er nemlig en af de største i verden. Hvor mange, de ser i dag, er så spørgsmålet.

- Efterspørgslen på at komme ud og se marsvin er stor. Det er også derfor, vi har det sådan lidt dobbelt med den delfin, fordi det er jo sjovt, og det er rigtig sjovt for gæsterne at se den. Men hvis konsekvensen er, at de presser marsvin ud i yderområderne Lillebælt, så er det jo lidt en bagside af medaljen, mener Steen Heide.

Og flere gange har Steen Heide oplevet, hvor hård delfinen kan være.

- Nu har vi set fem gange, at der er blevet slået et marsvin ihjel, og så har jeg selv fundet tre døde marsvin, der drev rundt i Lillebælt. Her har jeg en klar formodning om, at det også er delfinen, der er årsag til det, for det er ikke noget, vi normalt ser.

I dag var marsvinene heller ikke sådan lige at få øje på. Men ifølge Steen Heide, så var de der også i dag.

- Vi har vel set en 10-15 stykker, selvom vi har måttet lede lidt efter dem i dag.