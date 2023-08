Orkanvarsel får spejdere til at forlade lejr i Sydkorea

- De her vindstød og det her kraftige regn, det kan vi ikke helgardere os mod nu, og det er derfor, vi har besluttet os for at forlade lejren, siger Celine Lilienhoff Jagd.

Spejdere, spejderledere og frivillige bliver mandag aften samlet i busser klokken 20.00 sydkoreansk tid. Det svarer til klokken 13.00 i Danmark.

Herfra vil de blive kørt til Seoul, hvor de skal indlogeres, indtil de rejser hjem til Danmark mellem den 12. og 14. august.