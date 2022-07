Oscar er landets mest populære drengenavn - bare ikke i Syd- og Sønderjylland

Herefter følger navnene Emil, Valdemar og William. Kigger man mod Sjælland optræder navne som Carl, August, Otto og Aksel på top fem i København, mens andre steder østpå foretrækker Alfred, Lucas, Noah og Oliver.

Blandt pigenavnene er det mest populære navn i Danmark Alma, som altså også topper listen i Syddanmark. I landsdelen følger herefter Ida, Emma, Clara og Sofie.

Generelt går de fem navne igen på listerne i Jylland, mens den ser helt anderledes ud i hovedstadsområdet. Her er Karla som det mest foretrukne efterfulgt af Nora, Olivia, Luna og Agnes.

Se hele listen med de 100 mest populære pige- og drengenavne i 2021 lige her.

Det må dit barn hedde

Det er helt op til dig selv, hvad dit barn skal hedde, så længe det er på listen over godkendte fornavne.

Hvis du ønsker at give dit barn et fornavn eller et efternavn, der ikke er godkendt, kan du søge om at få det godkendt på borger.dk.

Det er muligt at give dit barn flere for- og mellemnavne, men reglen er, at dit barn skal have et navn, inden det er fyldt et halvt år.

Modsat for- og mellemnavn er det kun muligt at give dit barn ét efternavn. Hvis dit barn skal have begge forældres efternavne, vil det ene efternavn automatisk blive til barnets mellemnavn. Nogle vælger dog at forbinde de to navne med en bindestreg og på den måde bliver det til ét efternavn.