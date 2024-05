Otte ud af ti kræftpatienter er i live et år efter diagnose

En ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen ved navn "Kræftoverlevelse i Danmark 2008-2022" viser, at mere end otte ud af ti danskere, som får konstateret kræft, stadig er i live et år efter diagnosen.



Sundhedsminister Sophie Løhde (V) kalder de "markante forbedringer" for "enormt positive". For sygdommen kan have store konsekvenser for den enkelte og dennes familie.

- Det her er en enormt positiv nyhed og meget, meget glædeligt, at vi nu endnu en gang ser nogle vigtige fremskridt på kræftområdet. Det er en sygdom, som de fleste af os desværre har haft tæt inde på livet, siger hun.

Fra 2008 til 2022 er der sket en stigning i 1-års-overlevelsen efter kræft fra 77 procent til 84 procent for kvinder.

For mænd er tallet steget fra 75 procent til 83 procent.

Tallene er uændrede fra 2023-rapporten, hvor tallene gjaldt for personer, der blev diagnosticeret i perioden 2019 til 2021.