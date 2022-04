Over 150.000 danskere er ofre for it-kriminalitet

Hun fortæller, at faldet skyldes en stor nedgang i ofre for misbrug af betalingskort. I januar 2021 blev der indført to-faktor-godkendelse, så man skal bekræfte betalingen med to koder, når man handler online. Det har gjort det sværere for de it-kriminelle at misbruge betalingskort.

Tænk dig om

- Det tyder på, at forskellige tekniske løsninger kan hjælpe os rigtig godt på vej og gøre det sværere for de kriminelle. Men vi kan desværre se, at mange stadig bliver snydt, når de handler på nettet og bliver lokket til at udlevere deres oplysninger gennem for eksempel phishing, siger Helena Juul Kanafani.