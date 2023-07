Over 300 lyn i nat, men solen kan kigge frem senere

Mens vestkysten slap billigt, så kom der andre steder i vores landdel mellem 10-20 millimeter nedbør. Samtidig er der blevet registreret over 300 lyn i landet i løbet af natten.

Danmarks Meteorologiske Institut har onsdag en varsel om kraftigt vejr på Fyn og Sjælland frem mod klokken 11 onsdag formiddag, og der kan komme skybrud flere stedet i landet. Det våde vejr burde trække væk i løbet af onsdag eftermiddag, ifølge morgenens prognoser.

For Syd- og Sønderjylland kan det endda betyde, at et par solstråler finder gennem skydækket senere på dagen.