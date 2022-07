Over et års leveringstid på cykeldele: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Samme melding kommer fra Børkop Cykler.

- Der er nogle af reservedelene, vi må vente op til 82 uger på, og de populære cykler kan vi måske først få hjem i slutningen af 2023. Sådan plejer det ikke at være, siger Jonas Myrup, der er salgs- og webmedarbejder hos Børkop Cykler.

Krig og corona

Normalt kan de to forretninger få varer hjem fra dag til dag eller i hvert fald på ugebasis, men sådan er det ikke for tiden. Lige nu oplever de, at særligt reservedele som kassetter og kæder kan være svære at få hjem hurtigt, og i begge butikker er der også lange leveringstider på de dyrere cykler fra 30.000 kroner og opefter.

- Leveringsproblemerne startede under corona, hvor produktionen i Østen lukkede ned. Vi havde håbet, at tingene ville ændre sig efter corona, men så kom der en krig i Ukraine, og jeg hører også, at der er problemer med at skaffe fragtfolk, så det er flere ting, der driller, siger Kim Madsen.