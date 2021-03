OVERBLIK: Endnu et lille hjørne af Danmark genåbner mandag

Få her et overblik over, hvilke dele af samfundet der er omfattet af aftalen om ekstra genåbning:

Der gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik på alle landets erhvervsuddannelser.

Forsamlingsforbuddet hæves fra fem til ti personer udendørs. Man opfordres stadig til maksimalt at være fem personer i hjemmet og begrænse social kontakt.

Forsamlingsforbuddet hæves også for udendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer.

Der åbnes for udendørs gudstjenester med op til 50 personer. Regler for indendørs gudstjenester fastholdes.