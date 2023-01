Overblik: Her er de lokale ordførerskaber

Nu er ordførerskaberne i det nye folketing placeret. Nogle har fået op til fem, andre har kun fået et enkelt. Naturligt nok har folketingsmedlemmer fra små partier en del mere at se til end medlemmer af store partier med mange medlemmer. Et eksempel på det første er Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, der har fem ordførerskaber at bestride.

- Der er ingen tvivl om, at med så mange opgaver så vil der være arbejde, uanset hvilken retning jeg kigger i, så jeg kommer jo ikke til på samme måde, som hvis man er medlem i et stort parti og kan nørde på et et ganske lille område.

- Jeg er nødt til at være generalist på et stort område eller på mange store områder, og det må jeg jo så kaste mig ud i og og gøre så godt, jeg kan, fortæller Peter Kofod i dag. Find Peter Kofod nedenunder.

Folketingsmedlemmer er opført efter parti, og partierne er opført i alfabetisk rækkefølge, så vi starter med liste A:

Socialdemokratiet



Anders Kronborg

• Dyrevelfærdsordfører

• Færøerne-ordfører

• Indfødsretsordfører

• Skatteordfører

Benny Engelbrecht

• Finansordfører

Birgitte Vind

• Indenrigsordfører

Christian Rabjerg Madsen

• Politisk ordfører

Jesper Petersen

• Udenrigsordfører

• Udviklingsordfører

Kris Jensen Skriver

• Telekommunikationsordfører

Radikale Venstre

Lotte Rod

• Børneordfører

• Kommunalordfører

• Sundhedsordfører

• Undervisningsordfører

• Ældreordfører

Konservative

Niels Flemming Hansen

• EU-ordfører

• Europaordfører

• Landdistrikts- og øordfører

• Transportordfører

Nye Borgerlige

Pernille Vermund

Politisk ordfører

Socialistisk Folkeparti

Karina Lorentzen Dehnhardt

• Landdistrikts- og ø-ordfører

• Retsordfører

Liberal Alliance

Helena Artmann Andresen

• Boligordfører

• Børneordfører

• Undervisningsordfører

Henrik Dahl

• Udenrigsordfører

Moderaterne

Henrik Frandsen

• Finansordfører

Dansk Folkeparti

Peter Kofod

• Finansordfører

• Retsordfører

• Sundhedsordfører

• Skatteordfører

• Fiskeri- og Landbrugsordfører

Venstre

Anni Matthiesen

• Børneordfører

• Socialordfører

• Turismeordfører

• Undervisningsordfører

Christoffer Aagaard Melson

• Beskæftigelsesordfører

• Sundhedsordfører

Hans Christian Schmidt

• Landdistrikts- og ø-ordfører

• Ældreordfører

Danmarksdemokraterne

Hans Kristian Skibby

• Fødevareordfører

• Landbrugsordfører

• Miljøordfører

• Skatteordfører

Karina Adsbøl

• Børneordfører

• Familieordfører

• Undervisningsordfører

Kenneth Fredslund Petersen

• Grønlandsordfører

• Transportordfører

Søren Espersen

• Kirkeordfører

• Kulturordfører

Enhedslisten

Søren Egge Rasmussen

• Dyrevelfærdsordfører

• Energiordfører

• Fiskeriordfører

• Forsyningsordfører

• Fødevareordfører

