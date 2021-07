Overblik: Her kan du se EM-semifinale på storskærm

Nu arbejdes der flere af stederne på højtryk for at få stablet lignende arrangementer på benene til på onsdag, hvor herrelandsholdet skal spille mod England klokken 21.

Herunder kan du få et overblik over de steder, der afholdt storskærmsarrangement ved kvartfinalen i lørdags. Ud for hvert arrangement er det angivet en status på, om de også viser semifinalen på onsdag.

Kolding

Klar til at vise semifinalen onsdag

Sted: Akseltorv.

Info: 1.000 personer. Først til mølle. Folk skal sidde på bænke. Åben for adgang fra kl. 16.





Ribe

Klar til at vise semifinalen onsdag

Sted: Hovedengen ved Danhostel

Info: 1000 billetter til salg, og salget begynder mandag eftermiddag. Billetpris er 125 kr.





Kruså

Klar til at vise semifinalen onsdag

Sted: Grænsehallerne.

Info: 300 gratis billetter.





Haderslev

Klar til at vise semifinalen onsdag

Sted: Louisebanerne

Info: Det er lykkedes arrangørerne at flytte udenfor og at skaffe en ny og større skærm. Det giver plads til 1200 gæster, og det er gratis efter først til mølle-princippet. Oven i klaphatten er det lykkedes at skaffe et sponsorat, så der er tre timers opvarmning ved bandet Top Seven.

Vejle

Klar til at vise semifinalen onsdag

Sted: Byparken.

Info: Til semifinalen bliver der plads til 4000 mennesker i Byparken i Vejle. De er af corona-grunde delt op i fire enheder, med hver sin indgang. Billetter kan hentes her, og kun her:

https://www.vejlemusikteater.dk/program/em-2020-semifinale/, hvor I også kan læse om coronapaskrav og så videre.







Horsens

Ingen oplysninger endnu

Sted: Posthuset Streetfood.

Info: Ved kvartfinalen havde de 250 pladser. Samtidig viste streetfoodmarkedet kampen i sit eventlokale på første sal med plads til 150 personer.





Varde

Storskærm aflyst

Det bliver ikke muligt at se semifinalen på storskærm i Varde. Firmaet All Stage, der arrangerede storskærm til kvartfinalerne for 500 gæster har lejet alle deres skærme ud, det er det de lever af, til andre arrangørerer, for eksempel til Oksbøl, der jo ligger nær ved.





Aabenraa

Ingen oplysninger endnu

Sted: Store Torv.

Info: Ved kvartfinalen havde de 350 gæster efter først-til-mølle.





Oksbøl

Klar til at vise semifinalen onsdag

Sted: Sportsparken Blåvandshuk

Info: Der er plads til 500 og det er først til mølle. Til gengæld er det gratis at komme ind. Festen begynder klokken 18.30 med levende musik.





Esbjerg

Klar til at vise semifinalen onsdag

Sted: Forpladsen foran Blue Water Arena

Info: Der er plads til 1000 og som vanligt er det først til mølle. g der kan det være rart at vide, at pladsen åbner klokken 18.00. Det koster 100 kroner at at komme ind og Efb sørger vor rigeligt med øl og pølser. I løbet af mandag eftermiddag kan man finde et billetlink på sepe.dk.





Juelsminde

Klar til at vise semifinalen onsdag

Sted: Legeparken i Juelsminde

Info: Der er plads itl 1000 mennesker i Juelsminde, og det er gratis at komme ind. Igen er det først til mølle og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at feste starter klokken 19 med almen opvarmning