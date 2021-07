Overblik: I disse byer samles tusinder til EM på storskærm

Halli, halli, hallu. Vi vinder sgu i Baku. De fleste af os har tændt tv'et lørdag klokken 18.00, når Danmark spiller EM-kvartfinale mod Tjekkiet. Og i takt med succesen stilles der storskærme op i flere og flere byer.

Det gælder blandt andet midt i Kolding, som starter festen allerede klokken 15.00. Her har City Kolding bænke klar til 1.000 fodboldfans på Axeltorv.

- Der er ingen forretning i det for os, men vi glæder os til at gøre det for byen og for borgerne. De vil gerne have en fest, og det giver vi dem. Og vi er også klar til to kampe mere, hvis Danmark fortsætter med at vinde, siger citychef Mette Schumacher.

DJ sparker festen i gang

Ved flere andre storskærmsarrangementer skal folk hente billetter online for at deltage. I Kolding er det gratis og det er først-til-mølle-princippet, der er gældende.

- Vi har droppet at uddele billetter på forhånd for at undgå, at mange billetter bliver solgt videre, eller at de slet ikke bliver brugt. Vi har en dj til at starte festen klokken 15.00, og musikken fortsætter efter kampen. På den måde prøver vi sørge for, at alle ikke skal ind og ud på samme tid, siger Mette Schumacher.

City Kolding står bag arrangementet sammen med Heineken, Stay Café og Kolding Kommune. Det koster dem 50.000 kroner i licens.