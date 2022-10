Overblik: Så længe har de siddet i Folketinget

Når hun i dag sidder i folketingssalen og for 31. gang åbner en ny politisk sæson, vil hun gøre sig overvejelser om, hvordan sammenholdet på Christiansborg kan blive, som det var engang.

- Når vi gik tidligere ud af salen efter en heftig debat, tog vi en kold øl og talte om, hvordan vi kom videre herfra. Jeg vil tænke over, hvordan vi får mere samarbejde og genskabt den gode stemning. Og så vil jeg skele over til regeringen og tænke, at dér håber jeg, vi snart er tilbage, fortæller Eva Kjer Hansen, som ikke forholder sig til, at hun ved et kommende folketingsvalg ikke skulle blive genvalgt.