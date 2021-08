Overblik: Så mange har søgt om tidlig pension i din kommune

Beskæftigelses- og ligestillingsminister, Peter Hummelgaard, er tilfreds med tilslutningen til pensionsaftalen.

- Antallet af ansøgninger fra ordningens opstart pr. 1. august bekræfter mig i, at der har været behov for vores aftale om tidlig pension. Jeg er stolt af, at vi fandt en løsning for dem, der har haft meget lange arbejdsliv, så de kan gå fra, før de er slidt helt ned og fortsat har livskvalitet i pensionsalderen, siger beskæftigelses- og ligestillingsministeren i pressemeddelelsen.