Overblik: Sådan påvirker stormvejret Syd- og Sønderjylland

Pressechefen hos Molslinjen, der driver indtil flere af de syd- og sønderjyske færgelinjer, fortæller desuden, at også Fanøfærgen er kraftigt udfordret af det voldsomme vejr.



- På Fanø sejler vi med bare en enkelt færge, og den kommer til at sejle uregelmæssigt, da det både er højvande og stormvejret, der driller os, siger Molslinjens pressechef, Jesper Maack.

Den høje vandstand giver særligt problemer med at få bilerne ombord på færgen, og med den kraftige vind, er det ifølge Jesper Maack nødvendigt løbende at vurdere, hvornår tiden er rigtig til at krydse det smalle farvand.

Ifølge DMI kan vandstanden stige op mod 2,9 meter over normal vandstand ved Vadehavet og op mod 2,2 meter over normal vandstand ved den centrale Vestkyst.



Glat føre på Sønderjyske Motorvej

På twitter har Syd- og Sønderjyllands Politi udsendt en advarsel om glat føre på Sønderjyske motorvej omkring Kliplev.

- Vi får i øjeblikket mange anmeldelser fra den Sønderjyske motorvej omkring Kliplev, hvor der meget glat grundet haglvejr/isslag. Kør forsigtigt og følg anvisninger på stedet, skriver de i opslaget.

Der er da også allerede sket to separate trafikuheld på Sønderjyske Motorvej i området omkring Kliplev, men det er endnu uvist, om det er det glatte føre, der er årsag til uheldene.

Desuden skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside, at det blæser så kraftigt på Ny Lillebæltsbro, at det frarådes at passere med vindfølsomme køretøjer. De forventer desuden, at vinden vil aftage sidst på eftermiddagen.